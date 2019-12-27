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Разумков не согласен с выводами КСУ о кнопкодавстве депутатов

Разумков не согласен с выводами КСУ о кнопкодавстве депутатов - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
27.12.2019, 21:24

По мнению спикера Рады, лишение мандата за кнопкодавство было бы неплохим предохранителем для нардепов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не согласен с решением Конституционного Суда по законопроекту о досрочном лишении народных депутатов мандатов за кнопкодавство и прогулы. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

"Я не могу комментировать, но я точно не соглашаюсь с таким решением уважаемого суда, потому что у нас четко записано, что голосование - это личная позиция каждого народного депутата. Если это делает другой нардеп, то это фактически узурпация полномочий того нардепа, вместо которого проголосовали", - считает спикер.

По мнению Разумкова, лишение мандата за кнопкодавство было бы неплохим предохранителем для нардепов. "И мы бы сейчас не говорили о 12 депутатах, которых проголосовали неперсонально, а говорили о минус 12 депутатах", - добавил он.

Вчера КСУ признал неконституционным законопроект №1027 президента Владимира Зеленского о внесении в Конституцию дополнительных условий для досрочного прекращения полномочий народного депутата.

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голосование ксу кнопкодавство Дмитрий Разумков
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