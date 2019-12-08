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Разумков о нормандском саммите: Красные линии будут соблюдены

Разумков о нормандском саммите: Красные линии будут соблюдены - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.12.2019, 09:36

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что "красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков  накануне переговоров в нормандском формате призвал отказаться от политических противостояний в этот день и заверил в отстаивании на встрече украинских интересов. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Завтра состоятся переговоры в нормандском формате,  от их успешности зависит будущее страны. В этот день должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины", - отметил Разумков.

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красные линии Дмитрий Разумков нормандский саммит
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