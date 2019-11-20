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Разумков объяснил, есть ли у него конфликт с Богданом

Разумков объяснил, есть ли у него конфликт с Богданом - Фото
Андрей Богдан и Дмитрий Разумков (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
20.11.2019, 08:08

Спикер Верховной Рады отметил, что регулярно общается с главой Офиса президента

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у него с главой Офиса президента Андреем Богданом бывают "достаточно жесткие дискуссии". Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, правда ли, что у него конфликт с Богданом, Разумков сказал: "Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы. Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем также. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем".

По его словам, какие бы не были дискуссии между политиками или чиновниками, государственные вопросы должны быть на первом плане. "Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем", - уточнил Разумков.

Говоря о том, как парламент сейчас координируется с Офисом президента, Разумков отметил: "Достаточно регулярными являются встречи с Офисом президента. Встречи не являются тайными, иногда даже они публично происходят. Они проходят в формате: Офис президента, Верховная Рада, представители Кабинета министров".

  • 13 ноября руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что имеет рабочие отношения с Богданом, а также опроверг информацию об их якобы драке.
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дискуссии конфликт андрей богдан Дмитрий Разумков
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