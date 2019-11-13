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Баканов об отношениях с Богданом: За его юмором не слежу

Баканов об отношениях с Богданом: За его юмором не слежу - Фото
Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.11.2019, 18:01

Руководитель СБУ говорит, что с главой Офиса президента не дрался

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что имеет рабочие отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом, а также опроверг информацию об их якобы драке. Об этом Баканов рассказал в интервью Главкому.

Комментируя сообщения о "выбитых зубах Богдана", глава спецслужбы рассказал, первой эту информацию он получил от жены, а затем - от самого руководителя ОП.

"У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у меня дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжалов будет со временем в спине", - сказал он.

Комментируя неоднозначные посты Богдана в Facebook, глава СБУ сказал, что за его юмором не следит. В политике, по его словам, ему нравится чувство юмора президента США Дональда Трампа. Баканов также отметил, что назначение его первого заместителя Дмитрия Бескоромного прошло без навязывания со стороны главы офиса Владимира Зеленского. "Нескоромный появился в кандидатах на должность раньше, чем его посоветовал Богдан", - уточнил он.

  • 22 мая Зеленский назначил своего близкого друга и бывшего главу партии Слуга народа Ивана Баканова первым замом главы СБУ. 29 августа парламент утвердил его в должности главы СБУ.

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сбу конфликт андрей богдан Иван Баканов офис президента
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