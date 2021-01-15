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Разумков объяснил, почему не штрафуют депутатов без масок в Раде

15.01.2021, 10:49
Разумков объяснил, почему не штрафуют депутатов без масок в Раде - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Нардепов, которые приходят в Верховную Раду без масок, не штрафуют, так как сам парламент не имеет полномочий накладывать штраф, а полиция не может заходить в зал заседаний. Об этом в интервью Фокусу рассказал глава Рады Дмитрий Разумков.

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Разумков не считает нардепов "главными нарушителями" масочного режима, однако он назвал "неприятным", когда в Раде ходят в дырявых масках или вообще без них.

"Было много дискуссий в зале о внедрении штрафов, но мы не можем накладывать их самостоятельно, а полиция в зал ВР заходить не имеет права", – сказал он.

По данным Разумкова, никого из нардепов не штрафовали за отсутствие маски. "Хотя было бы неплохо и правильно", – считает политик.

Глава Рады также не обращался в правоохранительные органы с просьбой наказать депутатов-безмасочников.

"Не думаю, что это моя зона ответственности как председателя ВР. Благодаря онлайн-трансляции правоохранительные органы сами видят, что происходит в стенах парламента", – объяснил он.

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Марк Сировой
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