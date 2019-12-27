Разумков отправил Избирательный кодекс на подпись Зеленскому

Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (Фото: А.Нестеренко/пресс-служба ВР/Facebook)

Сегодня Избирательный кодекс подписан спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Информация об этом опубликована в карточке законопроекта №0978 на сайте парламента.

Кодекс отменяет голосование за нардепов по одномандатным округам, выдвигать кандидатов в Раду смогут только партии. Депутатов Рады теперь будут выбирать только по пропорциональной системе, избиратели получат возможность влиять на место кандидатов в партийном списке.

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