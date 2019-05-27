Разумков против идеи Коломойского о дефолте Украины

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новый глава президентской партии Слуга народа не поддерживает предложение олигарха Игоря Коломойского о дефолте. Об этом Дмитрий Разумков заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

"Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал политик.

Разумков напомнил, что завтра президент Владимир Зеленский встретится с представителями Международного валютного фонда, "где будут расставлены все точки над "і".

В интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт, чтобы ЕС и США списали стране долги за то, что она якобы стала плацдармом противостояния Запада и РФ.

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