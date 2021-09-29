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Разумков: Противоречие в законе об олигархах можно исправить с помощью вето Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 08:05
Разумков: Противоречие в законе об олигархах можно исправить с помощью вето Зеленского - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Противоречие в законе об олигархах можно устранить либо через вето президента, либо принимая изменения в закон. Об этом в эфире телеканала Наш заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Противоречие между принятыми поправками к закону, которые одновременно делают органом, составляющим реестр олигархов, СНБО и НАПК, не может быть устранено с помощью переголосования по ст. 131 регламента Рады, поскольку, утверждает Разумков, закон был принят с нарушением регламента. Также он отметил, что у него при применении ст. 131 возникает конфликт интересов, поскольку учтены его правки.

По словам Разумкова, есть два способа исправить возникшую коллизию. Первый – президент Владимир Зеленский может ветировать его и вернуть в Раду со своими предложениями. Второй – президент подпишет закон, после чего Рада будет вносить в него изменения.

Денис Юдин
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вето Дмитрий Разумков вето президента закон об олигархах
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