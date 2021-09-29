Разумков: Противоречие в законе об олигархах можно исправить с помощью вето Зеленского

Противоречие в законе об олигархах можно устранить либо через вето президента, либо принимая изменения в закон. Об этом в эфире телеканала Наш заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Противоречие между принятыми поправками к закону, которые одновременно делают органом, составляющим реестр олигархов, СНБО и НАПК, не может быть устранено с помощью переголосования по ст. 131 регламента Рады, поскольку, утверждает Разумков, закон был принят с нарушением регламента. Также он отметил, что у него при применении ст. 131 возникает конфликт интересов, поскольку учтены его правки.

По словам Разумкова, есть два способа исправить возникшую коллизию. Первый – президент Владимир Зеленский может ветировать его и вернуть в Раду со своими предложениями. Второй – президент подпишет закон, после чего Рада будет вносить в него изменения.

2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.

30 июня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5599 и отклонить альтернативные законопроекты.

1 июля Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

23 сентября Верховная Рада приняла законопроект №5599 во втором чтении и в целом. За такое решение проголосовали 279 народных депутатов.

24 сентября нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что Рада обязана переголосовать законопроект №5599, так как в нем учли одновременно три (396, 398, 406) правки, которые противоречат одна другой.

Денис Юдин

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