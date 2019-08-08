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Разумков сказал, идут ли переговоры с другими партиями о коалиции

Разумков сказал, идут ли переговоры с другими партиями о коалиции - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.08.2019, 18:45

Слуга народа не ведет с другими политическими силами переговоров о коалиции

Лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков в интервью Би-Би-Си заявил, что коалиционные переговоры с другими политсилами не ведутся.

По его словам, если переговоры о создании коалиции и будут иметь место, то они будут публичными. "Мы работаем в партии, в возможных будущих комитетах, занимаемся подготовительной работой над инициативами, которые предлагать парламента. Никакой подковерной дискуссии о коалиционных договоренностей не будет", - сказал он.

Разумков добавил, что многие вещи, которые Слуга народа собирается рассматривать в Раде, декларировались также другими партиями, которые прошли в парламент.

Он напомнил, что президентская партия может самостоятельно создать большинство, поскольку имеет наибольшую фракцию в истории - 254 депутата.

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верховная рада Слуга народа коалиция Дмитрий Разумков
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