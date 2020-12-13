Разумков созвал глав фракций Рады на совещание
13.12.2020, 15:49
Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал глав фракций ВР на совещание. Об этом в Telegram сообщил нардеп Голоса Ярослав Железняк.
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По его словам, совещание состоится 14 декабря в 10:00.
В повестке дня, говорит Железняк, вероятно, будут: готовность бюджета на 2021 год, порядок рассмотрения закона о спецстатусе Донбасса, кадровые назначения и график работы Рады во время январского локдауна.
- 10 ноября Разумков заявил, что Рада рассмотрит законопроект о госбюджете на 2021 год во вторник 15 декабря.
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