Разумков созвал глав фракций Рады на совещание

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал глав фракций ВР на совещание. Об этом в Telegram сообщил нардеп Голоса Ярослав Железняк.

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По его словам, совещание состоится 14 декабря в 10:00.

В повестке дня, говорит Железняк, вероятно, будут: готовность бюджета на 2021 год, порядок рассмотрения закона о спецстатусе Донбасса, кадровые назначения и график работы Рады во время январского локдауна.

10 ноября Разумков заявил, что Рада рассмотрит законопроект о госбюджете на 2021 год во вторник 15 декабря.

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Владислав Сердюк

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