UA

Разумков созвал глав фракций Рады на совещание

13.12.2020, 15:49
Разумков созвал глав фракций Рады на совещание - Фото
Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал глав фракций ВР на совещание. Об этом в Telegram сообщил нардеп Голоса Ярослав Железняк

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, совещание состоится 14 декабря в 10:00. 

В повестке дня, говорит Железняк, вероятно, будут: готовность бюджета на 2021 год, порядок рассмотрения закона о спецстатусе Донбасса, кадровые назначения и график работы Рады во время январского локдауна.

Читайте также: "В какой-то мере я уже президент". Разумков дал интервью немецкому Welt

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
верховная рада совещание Дмитрий Разумков

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 