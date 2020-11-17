"В какой-то мере я уже президент". Разумков дал интервью немецкому Welt

Спикер парламента не дал точного ответа на вопрос о своих политических амбициях

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал интервью немецкому изданию Welt. Он рассказал о позиции Украины относительно строительства Северного потока-2, сотрудничества с Германией и США, а также своих политических амбициях.

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Спикер парламента заявил, что СП-2 это исключительно экономический проект. По его словам, он будет иметь внутренние и внешние последствия для Европы в будущем.

"Мы являемся надежным транзитером газа. Но мы уже почувствовали, каково это, когда Россия прекращает поставки газа и использует его как средство политического давления", – отметил Разумков.

Также он выразил надежду, что Германия продолжит поддерживать Украину и после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.

Как считает Разумков, поддержка Украины США останется неизменной, вне зависимости от того, кто станет президентом страны Дональд Трамп или Джозеф Байден. По его словам, наша страны пользуется одинаковой поддержкой, как демократов так и республиканцев.

На вопрос о своих президентских амбициях спикер ВР ответил, что на украинском его должность звучит, как "председатель парламента", а на немецком – "президент парламента".

"Итак, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", – добавил Разумков.

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Станислав Стороженко

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