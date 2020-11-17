UA

"В какой-то мере я уже президент". Разумков дал интервью немецкому Welt

17.11.2020, 17:32
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)

Спикер парламента не дал точного ответа на вопрос о своих политических амбициях

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал интервью немецкому изданию Welt. Он рассказал о позиции Украины относительно строительства Северного потока-2, сотрудничества с Германией и США, а также своих политических амбициях.  

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Спикер парламента заявил, что СП-2 это исключительно экономический проект. По его словам, он будет иметь внутренние и внешние последствия для Европы в будущем.

"Мы являемся надежным транзитером газа. Но мы уже почувствовали, каково это, когда Россия прекращает поставки газа и использует его как средство политического давления", – отметил Разумков.

Также он выразил надежду, что Германия продолжит поддерживать Украину и после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.

Как считает Разумков, поддержка Украины США останется неизменной, вне зависимости от того, кто станет президентом страны Дональд Трамп или Джозеф Байден. По его словам, наша страны пользуется одинаковой поддержкой, как демократов так и республиканцев. 

На вопрос о своих президентских амбициях спикер ВР ответил, что на украинском его должность звучит, как "председатель парламента", а на немецком – "президент парламента".

"Итак, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", – добавил Разумков.

Читайте также: Зеленскому для спасения президентства необходимо решить вопрос с КСУ – The Economist

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Германия США парламент северный поток интервью вр разумков

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 