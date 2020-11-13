Зеленскому для спасения президентства необходимо решить вопрос с КСУ – The Economist

Создание системы е-декларирования стало большим достижением после 2014 года, а его отмена ставит под сомнение доверие МВФ и ЕС, пишет The Economist

Если президент Владимир Зеленский хочет сохранить свой пост, то ему необходимо решить кризис из-за решения Конституционного суда об отмене отдельных положений антикоррупционного закона, в частности, е-декларирования. Такое мнение выражает издание The Economist.

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Создание электронной системы декларирования активов стало одной из больших побед над коррупцией после 2014 года, отмечает издание.

После ее отмены Международный валютный фонд, а также Европейский союз заявили, что финансовая помощь будет зависеть от успехов Украины в борьбе с коррупцией. Речь идет о кредите МВФ в размере $5 млрд – именно он, считает The Economist, обеспечивает экономическую стабильность страны.

Евросоюз также предупредил, что его финансовая поддержка, как и сохранение безвизового режима, зависит от того, вернет ли Украина власть антикоррупционным органам, пишет источник.

Предложение Зеленского об увольнении судей КСУ в журнале назвали попыткой заручиться поддержкой населения после неудачных результатов его партии на муниципальных выборах.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.

29 октября в ЕС заявили, что решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами, включая ЕС.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

4 ноября в ЕС заявили, что решение Зеленского о роспуске состава судей КСУ является нарушением Конституции.

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Станислав Стороженко

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