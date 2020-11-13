Зеленскому для спасения президентства необходимо решить вопрос с КСУ – The Economist
Создание системы е-декларирования стало большим достижением после 2014 года, а его отмена ставит под сомнение доверие МВФ и ЕС, пишет The Economist
Если президент Владимир Зеленский хочет сохранить свой пост, то ему необходимо решить кризис из-за решения Конституционного суда об отмене отдельных положений антикоррупционного закона, в частности, е-декларирования. Такое мнение выражает издание The Economist.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Создание электронной системы декларирования активов стало одной из больших побед над коррупцией после 2014 года, отмечает издание.
После ее отмены Международный валютный фонд, а также Европейский союз заявили, что финансовая помощь будет зависеть от успехов Украины в борьбе с коррупцией. Речь идет о кредите МВФ в размере $5 млрд – именно он, считает The Economist, обеспечивает экономическую стабильность страны.
Евросоюз также предупредил, что его финансовая поддержка, как и сохранение безвизового режима, зависит от того, вернет ли Украина власть антикоррупционным органам, пишет источник.
Предложение Зеленского об увольнении судей КСУ в журнале назвали попыткой заручиться поддержкой населения после неудачных результатов его партии на муниципальных выборах.
- 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 29 октября в ЕС заявили, что решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами, включая ЕС.
- 29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.
- 4 ноября в ЕС заявили, что решение Зеленского о роспуске состава судей КСУ является нарушением Конституции.
Читайте также: Украина из-за решения КСУ может не получить почти $5 млрд от кредиторов – Марченко
Комментарии