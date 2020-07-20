Разумков заявил, что у нардепов "нормальные зарплаты"

Уровень оплаты труда нардепов должен быть соизмерим с уровнем доходов общества, отметил Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает зарплату народного депутата такой, что соответствует нормальному уровню оплаты. Об этом он заявил на пресс-конференции журналистам.

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Спикер Рады отметил, что достойный уровень оплаты труда должен быть у всех – и у народных депутатов в том числе.

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"Но он должен быть соизмерим с уровнем доходов и зарплат общества. Думаю, ни для одного действующего депутата не является неожиданностью зарплата, которую мы сегодня получаем. При том уровне зарплат, которые есть в государстве, думаю, что зарплата народного депутата соответствует нормальному уровню оплаты", – сказал Разумков.

Вчера, 19 июля, депутат Слуги народа и глава соцкомитета Галина Третьякова заявила, что зарплаты нардепа недостаточно, чтобы обеспечить его работу, поскольку сумма тратится, в том числе на организационные моменты. В среднем депутаты получают "на руки" до 35 000 гривень.

47 230 грн (десяти минимальных зарплат на 1 января текущего года). 13 апреля Рада установила ограничения на зарплаты чиновников до конца карантина - не более

инициативе президента Владимира Зеленского . 13 июля рассмотрение законопроекта, который снял бы ограничения на зарплаты чиновников, было отложено по

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Наталия Софиенко

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