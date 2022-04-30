UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка Британии: РФ не может использовать боевую массу – проблемы с тактикой и авиацией

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 09:43
Разведка Британии: РФ не может использовать боевую массу – проблемы с тактикой и авиацией - Фото
Уничтоженный российский танк (фото - SERGEY DOLZHENKO, EPA)

Армия России не может в полной мере использовать численное преимущество в личном составе из-за проблем с тактикой и авиационной поддержкой. О таких выводах своей разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Недостатки в тактической координации россиян остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", – говорится в сообщении.

Британские разведчики пишут, что РФ пытается исправить проблемы с помощью географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения, упрощения управления и контроля.

Однако Россия по-прежнему сталкивается со значительными вызовами, отмечают в разведке. РФ была вынуждена объединить и передислоцировать разрозненные подразделения, которые провалили наступление на северо-востоке Украины.

"Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа", – добавили в разведке Британии.

Читайте также: Армия РФ перебрасывает под Изюм войска с Дальнего Востока и хочет развернуть ПВО – Генштаб

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война авиация тактика армия рф разведка великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 