Разведка Британии: РФ не может использовать боевую массу – проблемы с тактикой и авиацией

Армия России не может в полной мере использовать численное преимущество в личном составе из-за проблем с тактикой и авиационной поддержкой. О таких выводах своей разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Недостатки в тактической координации россиян остаются. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", – говорится в сообщении.

Британские разведчики пишут, что РФ пытается исправить проблемы с помощью географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения, упрощения управления и контроля.

Однако Россия по-прежнему сталкивается со значительными вызовами, отмечают в разведке. РФ была вынуждена объединить и передислоцировать разрозненные подразделения, которые провалили наступление на северо-востоке Украины.

"Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа", – добавили в разведке Британии.

Читайте также: Армия РФ перебрасывает под Изюм войска с Дальнего Востока и хочет развернуть ПВО – Генштаб

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.