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Разведка Германии необычно тесно сотрудничает с Украиной – Zeit

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 18:56
Разведка Германии необычно тесно сотрудничает с Украиной – Zeit - Фото
Глава БНД Бруно Каль (Фото - EPA)

Федеральная разведслужба Германии БНД в рамках секретной программы сотрудничества передает Украине важную информацию, имеющую отношение ко вторжению России. Об этом сообщило издание Zeit.

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По данным издания, спецслужбы Украины уже получили от немецких коллег более сотни отчетов, которые включали спутниковые снимки и данные о позициях войск России, полученные из перехваченных сообщений.

Zeit пишет, что "в предвоенные месяцы немецкая служба внешней разведки постоянно наращивала контакты с украинцами. Незадолго до начала вторжения глава БНД Бруно Каль встретился со своим украинским коллегой на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В день начала вторжения РФ Каль находился в Киеве. А резидент БНД, который, как и почти все немецкие правительственные чиновники, в начале войны покинул украинскую столицу, был одним из первых немцев, вернувшихся в Киев".

Издание утверждает, что получило подтверждение этой информации от БНД, и что начало по-настоящему тесному сотрудничеству разведок было положено в апреле, когда в Киев была доставлена специальная аппаратура для безопасной передачи данных.

Информация, которая передается разведкой Германии, работает на усиление общей стратегической осведомленности ВСУ о действиях и намерениях России, но не является "прямыми наводками на конкретные цели", пишет Zeit. Это продиктовано тем, что Германия по-прежнему не желает становиться непосредственным участником военных действий. 

Для устранения сомнений в правомерности такого сотрудничества во время войны БНД даже запросила для него специальный юридический аудит, результат которого показал, что обмен развединформацией с Украиной не нарушает действующие законы.

При этом, отмечает издание, подобное сотрудничество для БНД является необычным - ранее для разведки действовал жесткий запрет на передачу существенной информации даже самым близким союзникам, в том числе по НАТО, которые участвуют в боевых действиях.

Например, Германия отказывалась передавать США данные о лидерах талибов, задача уничтожения которых была поставлена перед американскими военными в Афганистане.

Однако беспрецедентный характер войны, развязанной Россией в Украине, вынудил Германию пренебречь такими ограничениями, утверждает Zeit.    

Читайте также: Глава военной разведки США: Путину придется пересмотреть цель войны в Украине

Сергій Бережний
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Германия война разведка бруно каль БНД
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