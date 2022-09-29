Разведка Германии необычно тесно сотрудничает с Украиной – Zeit

Издание утверждает, что получило подтверждение этой информации от БНД, и что начало по-настоящему тесному сотрудничеству разведок было положено в апреле, когда в Киев была доставлена специальная аппаратура для безопасной передачи данных.

Информация, которая передается разведкой Германии, работает на усиление общей стратегической осведомленности ВСУ о действиях и намерениях России, но не является "прямыми наводками на конкретные цели", пишет Zeit. Это продиктовано тем, что Германия по-прежнему не желает становиться непосредственным участником военных действий.

Для устранения сомнений в правомерности такого сотрудничества во время войны БНД даже запросила для него специальный юридический аудит, результат которого показал, что обмен развединформацией с Украиной не нарушает действующие законы.

При этом, отмечает издание, подобное сотрудничество для БНД является необычным - ранее для разведки действовал жесткий запрет на передачу существенной информации даже самым близким союзникам, в том числе по НАТО, которые участвуют в боевых действиях.

Например, Германия отказывалась передавать США данные о лидерах талибов, задача уничтожения которых была поставлена перед американскими военными в Афганистане.

Однако беспрецедентный характер войны, развязанной Россией в Украине, вынудил Германию пренебречь такими ограничениями, утверждает Zeit.

Читайте также: Глава военной разведки США: Путину придется пересмотреть цель войны в Украине