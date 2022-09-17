Глава военной разведки США: Путину придется пересмотреть цель войны в Украине

Российские войска не способны достичь в Украине начальных целей, установленных Владимиром Путиным, заявил глава Разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Скотт Берьер. "Сейчас мы подходим к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели этой операции", – цитирует его Associated Press.

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По его словам, российский диктатор планировал оккупацию Украины, но уже сейчас ясно, что у него не получится этого сделать.

"Он подходит к моменту принятия решения. Каким будет это решение, мы не знаем. Но оно будет в значительной степени определять, как долго продлится этот конфликт", – сказал Берьер на Intelligence & National Security Summit в США.

Другой участник конференции директор ЦРУ Дэвид Коэн, в свою очередь, не исключает, что Путин не откажется от своего первоначального плана взять Украину под контроль.

"Я не думаю, что мы видели какие-либо основания полагать, что он от этого отказался", – сказал он.

США также не должны недооценивать "аппетит" Путина к риску и его готовность к эскалации, добавил Коэн. "При этом мы не видели конкретных доказательств того, что он намерен использовать оружие массового поражения", – сказал разведчик.

1 сентября Путин во время выступления в Калининграде заявил, что "на территории Украины создается антироссийский анклав, угрожающий самой России, а его ликвидация – цель" полномасштабной войны против Украины.

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Андрій Водяний

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