Путин назвал новую цель войны. Подоляк ответил: Украина – место вашего бесславного финала
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление российского диктатора Владимира Путина о новых целях войны против Украины. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, россияне могут долго говорить о том, что на войну против Украины их якобы спровоцировало НАТО, но потом выйдет Путин и скажет, что целью России является ликвидация Украины, так как они отрицают существование такого государства.
"В День знаний стоит вспомнить урок истории. Украина — это место, с которого все началось. Украина также станет местом вашего бесславного финала", — написал советник главы ОП.
Ранее Путин во время выступления в Калининграде 1 сентября заявил, что "на территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России, а его ликвидация — цель" полномасштабной войны против Украины.
- Подоляк назвал Путина "человеком с достаточно низким интеллектом" и сравнил его с советским тираном Иосифом Сталиным.
- Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал Владимира Путина "маленьким человеком в прямом и переносном смысле" и заявил, что Россия проиграет войну против Украины.
- Главное управление разведки Украины заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.
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