Путин назвал новую цель войны. Подоляк ответил: Украина – место вашего бесславного финала

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление российского диктатора Владимира Путина о новых целях войны против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, россияне могут долго говорить о том, что на войну против Украины их якобы спровоцировало НАТО, но потом выйдет Путин и скажет, что целью России является ликвидация Украины, так как они отрицают существование такого государства.

"В День знаний стоит вспомнить урок истории. Украина — это место, с которого все началось. Украина также станет местом вашего бесславного финала", — написал советник главы ОП.

Ранее Путин во время выступления в Калининграде 1 сентября заявил, что "на территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России, а его ликвидация — цель" полномасштабной войны против Украины.

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Дмитро Гриниченко

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