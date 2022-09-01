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Подоляк: Путин – человек с низким интеллектом, его "трактаты" можно сравнить со Сталиным

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 19:21
Подоляк: Путин – человек с низким интеллектом, его
Михаил Подоляк (фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российского диктатора Владимира Путина "человеком с достаточно низким интеллектом" и сравнил его с советским тираном Иосифом Сталиным. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.

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По его словам, попытки Путина навязать переписывание истории российским детям через псевдоисторические статьи и новые учебники в школах напоминают работы Сталина. 

"Я всегда вспоминаю трактаты Сталина о знании языка. То есть, человек, который особо не знал русского языка, писал работы о том, как нужно на нем разговаривать. Точно также и Путин, который имеет достаточно низкий интеллект, поэтому ожидать от него какого-то понимание истории было бы странно", – сказал Подоляк. 

Он отметил, что попытки переписать историю в России не имеют никакого значения, так как РФ является архаичной страной, которая не понимает, что вся война против Украины транслируется в прямом эфире и весь мир видит ее в онлайн-режиме. 

"Историю сегодня творит Украина, это понимают и украинские, и русские дети, а учебники в РФ не имеют никакого значения", – резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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