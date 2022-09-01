Подоляк: Путин – человек с низким интеллектом, его "трактаты" можно сравнить со Сталиным
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российского диктатора Владимира Путина "человеком с достаточно низким интеллектом" и сравнил его с советским тираном Иосифом Сталиным. Об этом он сообщил в интервью 24 каналу.
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По его словам, попытки Путина навязать переписывание истории российским детям через псевдоисторические статьи и новые учебники в школах напоминают работы Сталина.
"Я всегда вспоминаю трактаты Сталина о знании языка. То есть, человек, который особо не знал русского языка, писал работы о том, как нужно на нем разговаривать. Точно также и Путин, который имеет достаточно низкий интеллект, поэтому ожидать от него какого-то понимание истории было бы странно", – сказал Подоляк.
Он отметил, что попытки переписать историю в России не имеют никакого значения, так как РФ является архаичной страной, которая не понимает, что вся война против Украины транслируется в прямом эфире и весь мир видит ее в онлайн-режиме.
"Историю сегодня творит Украина, это понимают и украинские, и русские дети, а учебники в РФ не имеют никакого значения", – резюмировал он.
- Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод назвал Владимира Путина "маленьким человеком в прямом и переносном смысле" и заявил, что Россия проиграет войну против Украины.
- Президент США Джо Байден заявлял, что Путин пытается "стереть с лица земли" культуру и идентичность украинцев.
- Главное управление разведки Украины заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.
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