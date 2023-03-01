Разведка Латвии: Россия намерена полностью прекратить поставки энергоресурсов в Европу

Латвийская Служба защиты конституции (SAB) считает, что Россия готовится к полному прекращению любых поставок энергоносителей в Европу. Об этом сообщает Delfi.

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Кремль намерен, с одной стороны, "наказать" страны ЕС за поддержку Украины, а с другой – перенаправить поставки энергоресурсов в страны Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы усилить свое влияние на эти регионы, укрепить антизападные настроения и на их основе сформировать антизападные политические коалиции. Россия особенно полагается на Китай и Индию как на потенциальные рынки сбыта своего экспорта, в то же время восприимчивые к российской антизападной пропаганде.

Такой сценарий, полагает SAB, нужен России, чтобы адаптировать ее политику к новым геополитическим условиям в духе того, как в Кремле эти условия понимают. Новый подход отражен в концепции внешней политики РФ, которая была сформирована в 2022 году и предусматривает максимальный отказ от взаимодействия с Западом.

Разведка считает, что Россия "почти наверняка" применит этот подход уже летом 2023 года на запланированном в Санкт-Петербурге форуме Россия-Африка.

Сергій Бережний

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