Разведка Латвии: Россия намерена полностью прекратить поставки энергоресурсов в Европу
Латвийская Служба защиты конституции (SAB) считает, что Россия готовится к полному прекращению любых поставок энергоносителей в Европу. Об этом сообщает Delfi.
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Кремль намерен, с одной стороны, "наказать" страны ЕС за поддержку Украины, а с другой – перенаправить поставки энергоресурсов в страны Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы усилить свое влияние на эти регионы, укрепить антизападные настроения и на их основе сформировать антизападные политические коалиции. Россия особенно полагается на Китай и Индию как на потенциальные рынки сбыта своего экспорта, в то же время восприимчивые к российской антизападной пропаганде.
Такой сценарий, полагает SAB, нужен России, чтобы адаптировать ее политику к новым геополитическим условиям в духе того, как в Кремле эти условия понимают. Новый подход отражен в концепции внешней политики РФ, которая была сформирована в 2022 году и предусматривает максимальный отказ от взаимодействия с Западом.
Разведка считает, что Россия "почти наверняка" применит этот подход уже летом 2023 года на запланированном в Санкт-Петербурге форуме Россия-Африка.
- 9 января министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Евросоюз и другие страны Запада должны навсегда отказаться от энергоресурсов из России.
- 25 февраля Россия прекратила прокачку нефти в Европу по трубопроводу "Дружба".
- 27 февраля появились сообщения, что Россия отправила в Гану танкер с нефтью, чтобы оставить ее там на хранение, так как не смогла найти на нее покупателя.
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