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Разведка назвала потери боевиков за первые десять дней года

Разведка назвала потери боевиков за первые десять дней года - Фото
Фото: скриншот из видео Військове телебачення
11.01.2020, 11:29

Безвозвратные потери составили 12 человек, травмированы и ранены - 21

Потери оккупантов составили 33 человека за первые десять дней нового года. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

Безвозвратные потери боевиков составили 12 человек, ранены и травмированы - 21, также оккупанты потеряли одну единицу военной техники.

В пресс-службе ООС подчеркивают, что украинские военные открывают огонь по противнику в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий и прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп.

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