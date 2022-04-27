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Разведка США помогла Украине сохранить ПВО и преуспеть в Гостомеле – NBC

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 10:09
Разведка США помогла Украине сохранить ПВО и преуспеть в Гостомеле – NBC - Фото
Гостомель (фото - ЕРА)

Американская разведка помогла Украине сохранить противовоздушную оборону и сорвать операцию армии РФ в Гостомеле, пригороде Киева. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на свои источники.

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По данным канала, за несколько недель до полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыла американская военная группа, которая изучила состояние ПВО и дала рекомендации, как его рассредоточить.

По словам американских официальных лиц, это помогло Украине не дать России захватить контроль в небе. Украинские военные с помощью разведки США продолжают перемещать средства ПВО почти каждый день.

"Российские военные в буквальном смысле бьют по пустым полям, где когда-то была установлена ​​система ПВО. Это оказывает огромное влияние на возможности российских вооруженных сил на земле", – сказал один из собеседников канала.

Кроме того, американская разведка предоставляет данные, которые позволяют украинцам вести огонь по российским позициям и самолетам, отмечают журналисты. В частности, это помогло сорвать российскую десантно-штурмовую операцию на аэродроме Гостомеля, что не позволило армии РФ перебросить дополнительные войска и технику под Киев.

Хоть россияне в итоге и захватили аэродром на какое-то время, у них не было достаточно контроля, чтобы доставлять туда большое количество техники, говорится в материале. По словам источника канала, эта неудача оказала значительное влияние на ход битвы за Киев.

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Марк Сировой
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