Украинская армия контролирует большую часть воздушного пространства – разведка Британии

Украинская армия контролирует большую часть своего воздушного пространства, армия РФ сосредоточена на юге и востоке. К таким выводам пришла британская разведка, передает в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.

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Отмечается, что РФ не смогла эффективно уничтожить Воздушные силы ВСУ или подавить противовоздушную оборону. Украина сохраняет контроль над большей частью своего авиапространства.

Авиация РФ остается под риском поражения украинскими силами, говорят британские разведчики. Сейчас она сосредоточена на юге и востоке Украины, где пытается оказывать поддержку российским сухопутным силам.

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В разведке Британии добавили, что авиация РФ имеет ограниченный доступ к северным и западным областям – ей приходится ограничиваться ударами с дальних дистанций. При этом РФ продолжает бить по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

В Мариуполе Россия, вероятно, использует неконтролируемые свободнопадающие авиабомбы, говорят в британской разведке. Это снижает избирательность удара и повышает риск жертв среди гражданского населения.

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Марк Сировой

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