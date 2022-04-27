UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинская армия контролирует большую часть воздушного пространства – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 08:34
Украинская армия контролирует большую часть воздушного пространства – разведка Британии - Фото
Истребитель МиГ-29 (Фото - Укроборонпром)

Украинская армия контролирует большую часть своего воздушного пространства, армия РФ сосредоточена на юге и востоке. К таким выводам пришла британская разведка, передает в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что РФ не смогла эффективно уничтожить Воздушные силы ВСУ или подавить противовоздушную оборону. Украина сохраняет контроль над большей частью своего авиапространства.

Авиация РФ остается под риском поражения украинскими силами, говорят британские разведчики. Сейчас она сосредоточена на юге и востоке Украины, где пытается оказывать поддержку российским сухопутным силам.

Смотрите также: В Харьковской области сбили российский бомбардировщик Су-34: видео

В разведке Британии добавили, что авиация РФ имеет ограниченный доступ к северным и западным областям – ей приходится ограничиваться ударами с дальних дистанций. При этом РФ продолжает бить по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

В Мариуполе Россия, вероятно, использует неконтролируемые свободнопадающие авиабомбы, говорят в британской разведке. Это снижает избирательность удара и повышает риск жертв среди гражданского населения.

Читайте также: ПВО Украины уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ авиация воздушные силы вкс рф разведка великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 