Разведка США предупредила Украину о киберугрозе РФ

Фото: iStock/Global Images Ukraine Фото: iStock/Global Images Ukraine

Российские спецслужбы задействуют свои кибергруппы для вмешательства в президентские выборы в Украине в 2019 году. Об этом говорится в разделе Россия и ее соседи отчета разведсообщества США об основных угрозах, стоящих перед миром, который представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс в комитете Сената США по разведке 29 января.

"Нападение России на украинской военно-морские суда в ноябре является только последним примером готовности Кремля нарушать международное право с целью принуждения соседей и осуществления его целей. Мы также ожидаем , что Россия применит кибертехнологии для влияния на будущие президентские выборы в Украине", - отметил главный разведчик США.

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В ведомстве убеждены, что РФ будет осуществлять информационные атаки против демократических стран и использовать для этого социальные сети.

"Даже когда Россия сталкивается с ослаблением экономики, Кремль активизирует свою кампанию для разделения западных политических и институций и подрыва послевоенного международного порядка", - подчеркнул Коутс.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Из отчета разведки США также следует, что Россия пытается не допустить того, чтобы действующий президент Петр Порошенко был избран на второй срок.

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