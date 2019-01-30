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30.01.2019, 07:49

Разведка США предупредила Украину о киберугрозе РФ

Разведка США предупредила Украину о киберугрозе РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Нацразведке США считают, что захват кораблей ВМС Украины спецназом ФСБ РФ только подтверждает готовность Кремля нарушать международные нормы

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Российские спецслужбы задействуют свои кибергруппы для вмешательства в президентские выборы в Украине в 2019 году. Об этом говорится в разделе Россия и ее соседи отчета разведсообщества США об основных угрозах, стоящих перед миром, который представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс в комитете Сената США по разведке 29 января. 

"Нападение России на украинской военно-морские суда в ноябре является только последним примером готовности Кремля нарушать международное право с целью принуждения соседей и осуществления его целей. Мы также ожидаем , что Россия применит кибертехнологии для влияния на будущие президентские выборы в Украине", - отметил главный разведчик США.

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В ведомстве убеждены, что РФ будет осуществлять информационные атаки против демократических стран и использовать для этого социальные сети.

"Даже когда Россия сталкивается с ослаблением экономики, Кремль активизирует свою кампанию для разделения западных политических и институций и подрыва послевоенного международного порядка", - подчеркнул Коутс.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Из отчета разведки США также следует, что Россия пытается не допустить того, чтобы действующий президент Петр Порошенко был избран на второй срок. 

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Теги: выборы в Украине, США, выборы, парламентские выборы, разведка, киберугроза, российская киберугроза, выборы президента, угрозы, дэн коутс, выборы 2019, национальная разведка сша
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