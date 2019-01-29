В разведке США знают, как Россия попытается убрать Порошенко

Дэниэл Коутс (фото - EPA)

Россия стремится влиять на выборы в Украине и пытается не допустить того, чтобы действующий президент Петр Порошенко был избран на второй срок. Об этом говорится в отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, который представил в комитете Сената США по разведке директор нацразведки Дэн Коутс, передает Радио Свобода.

Разведслужба США отмечает, что Россия предпринимает шаги, чтобы влиять на президентские выборы в Украине в марте 2019-го и парламентские выборы, которые состоятся осенью.

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В отчете говорится, что в надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент, Россия стремится воспользоваться таких проблем в Украине, как неустойчивая экономика, распространеность коррупции, уязвимость в киберпространстве, а также общественное недовольство.

Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера может предоставить противникам Порошенко, а также менее известным кандидатам и новичкам в политике возможность обратиться к украинским избирателям, большая часть которых не определились, отмечается в документе.

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