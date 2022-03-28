Разведка Украины раскрыла данные о более 600 агентах ФСБ России на территории Европы
28.03.2022, 13:51
фото - gur.gov.ua
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о 620-ти сотрудниках ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.
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Ознакомиться со списком можно здесь.
В списке содержатся данные о сотрудниках ФСБ, зарегистрированных по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка.
В частности, указаны: Ф.И.О., дата рождения, место рождения, паспорт, дата выдачи, орган выдачи и т.д.
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