Разведка Украины раскрыла данные о более 600 агентах ФСБ России на территории Европы

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о 620-ти сотрудниках ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.

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Ознакомиться со списком можно здесь.

В списке содержатся данные о сотрудниках ФСБ, зарегистрированных по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка.

В частности, указаны: Ф.И.О., дата рождения, место рождения, паспорт, дата выдачи, орган выдачи и т.д.

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Станислав Погорилов

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