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Арестович: ФСБ репрессирует командование РФ и ищет виновных в провале "военных задач"

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 14:52
Арестович: ФСБ репрессирует командование РФ и ищет виновных в провале
Алексей Арестович (скриншот из видеозаписи)

Спецслужбы Украины и Генштаб докладывают о многочисленных сообщениях о репрессиях со стороны ФСБ среди российского командования и поиске виновных в провале "военных задач" на территории Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 20 марта. 

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Как сообщается, сотни и десятки военных ВС РФ, Росгвардии и других формирований подвергаются унизительным проверкам, обвинениям в трусости и слабости характера. В их числе и начальники высшего командования ВС РФ. К примеру, одного из представителей информационно-психологических служб РФ обвинили в плохой организации "Херсонской народной республики". 

"Допускаю, что низкий моральный дух российской армии будет еще ниже", – сказал Арестович, объясняя это тем, что силы ВСУ уничтожили значительное количество российских командиров, а также из-за давления со стороны ФСБ. 

И добавил, что украинцы должны понимать: все попытки политического командования России перекидывать силы на участки российско-украинского фронта провалятся.

Анна Чуданова
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фсб Арестович
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