Редакция созданного при центре "Бабий Яр" медиа увольняется всем составом: в чем причина

Главный редактор Yar Media, созданного недавно при мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр", бывший главред издания BirdInFlight Евгений Сафонов сообщил, что редакция Yar Media всем составом увольняется из-за разногласий с издателем. Об этом он написал в Facebook.

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О запуске нового медиа мемориальный центр "Бабий Яр" объявил 22 октября. Разработкой концепции Yar Media занимался украинский блогер Анатолий Ульянов, получивший убежище в США после нападения на него членов партии "Братство" в 2009 году.

В анонсе запуска медиа сказано, что цель проекта – "превратить память о трагедии Бабьего Яра в источник человечности, создать место диалога разных и вместе сделать общество более приветливым для всех".

"Нас интересует человек в его разнообразии, какими бы ни были его взгляды, предпочтения, особенности или происхождение", – говорится в анонсе.

В манифесте Yar Media сказано: "История Бабьего Яра продолжается по сей день — внутри нас, вокруг нас и по всему миру: в каждой стране и в любой ситуации, где человек перестает видеть человека в ближнем и стремится его исключить, уничтожить, стереть. Чтобы не был. Бабий Яр – это погромленный лагерь и затравленный квир, изнасилованная женщина и задушенный полицией афроамериканец, клетки с иммигрантами, убегающими от войн, и океаны бездомных, просящих милостыню у тех, кто смотрит на них с брезгливым презрением".

Также в манифесте говорится, что "Бабий Яр происходит тогда, когда Родина важнее Человека, когда Нация важнее Человека, когда Страна важнее Человека".

В соцсетях разгорелась дискуссия об уместности такой концепции медиа при мемориальном центре Холокоста.

Сафонов, объясняя причину увольнения коллектива Yar Media написал: "В Музее Бабьего Яра работают профессиональные, честные, смелые люди. Они создают выдающиеся проекты. Одним из таких проектов мог стать YAR. Но на том, что можно делать от его имени, а что делать принципиально нельзя, мы с издателем не сошлись. Редакция всем составом уходит в свободное плавание".

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Вадим Ребрина

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