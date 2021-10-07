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Бабий Яр. Зеленский и президенты ФРГ и Израиля почтили память жертв трагедии – фото, видео

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07.10.2021, 16:31
Бабий Яр. Зеленский и президенты ФРГ и Израиля почтили память жертв трагедии – фото, видео - Фото
Годовщина трагедии (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру. На церемонии памяти также присутствовали иностранные гости – президент Израиля Ицхак Герцог, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, председатели парламентов Польши, Швеции, Грузии и другие, передает пресс-служба Офиса президента.

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Украинский президент и главы иностранных делегаций приняли участие в открытии-перформансе мемориального объекта "Кристаллическая стена плача", ознакомились с аудиовизуальной инсталляцией "Зеркальное поле" и посетили символическую синагогу "Место для размышлений", где была произнесена молитва кантора.

Бабий Яр. Зеленский и президенты ФРГ и Израиля почтили память жертв трагедии – фото, видео

"В этом месте нацисты расстреляли более 100 000 человек. В этом месте трудно говорить. На тысячи лет его оккупировала тишина. В этом месте трудно дышать. Тысячи детей сделали здесь последний вздох. В этом месте трудно стоять. Тысячи пуль сбивали с ног убитых именно здесь, в урочище Бабий Яр, которое пронизано болью и криком, кровью и смертью", – сказал Зеленский в своей речи.
Бабий Яр. Зеленский и президенты ФРГ и Израиля почтили память жертв трагедии – фото, видео

Президент Израиля Ицхак Герцог подчеркнул, что в Бабьем Яру произошла самая страшная трагедия в истории еврейского народа.
Бабий Яр. Зеленский и президенты ФРГ и Израиля почтили память жертв трагедии – фото, видео

"В течение двух суток здесь работали пулеметы. Десятки тысяч киевских евреев (были убиты, – ред.). Были зачеркнуты судьбы целых семей… Мы должны бороться со злом, с жестокостью, чтобы люди не забывали, к чему могут привести антисемитизм и расизм. Мы должны пообещать человечеству с этого места, что Бабий Яр никогда больше не повторится", – сказал он.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что отголоски страданий, которые принесли Вторая мировая, ощущаются до сих пор. 

Бабий Яр. Зеленский и президенты ФРГ и Израиля почтили память жертв трагедии – фото, видео

"33 771 человека расстреляли всего за два дня. Их убийцам давали теплую еду, напитки и даже шнапс. Из евреев выжили лишь единицы… Более 1 млн евреев пали жертвами этого Холокоста от пуль в Украине: в Киеве, Одессе, Бердичеве, Черновцах и многих других городах", – сказал Штайнмайер.

  • Вчера во время встречи с президент ФРГ Штайнмайером Зеленский заявил, что запуск Северного потока-2 означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы.
  • Во время вчерашней совместной пресс-конференции с Зеленским президент Израиля поблагодарил украинские власти за продвижение закона об антисемитизме.

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Оксана Житнюк
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Бабий Яр Владимир Зеленский холокост Франк-Вальтер Штайнмайер
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