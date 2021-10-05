До конца года Украина внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму – Зеленский
До конца года Украина подаст в ООН обновленные резолюции по Крыму. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Израиля Ицхаком Герцогом во время его визита в Киев.
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Зеленский поблагодарил Израиль за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил надежду, что эта позиция не изменится и в дальнейшем – в частности, в рамках ООН.
По словам Зеленского, до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленные резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Также резолюции будут касаться вопроса милитаризации незаконно аннексированного полуострова.
Зеленский сообщил, что во время переговоров с президентом Израиля обсуждались вызовы, с которыми Украина столкнулась в сфере безопасности – в связи с войной на Донбассе и российской агрессией в Крыму.
Президент Израиля, в свою очередь, поблагодарил украинские власти за продвижение закона об антисемитизме, выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между странами в разных сферах, а также пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Израиль.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы – деоккупация Крыма.
- На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.
- Во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский напомнил, что ООН проигнорировала Крымскую платформу. По мнению Зеленского, это "какие-то новые, никем не одобренные принципы". Президент призвал страны ООН присоединиться к совместной декларации участников Крымской платформы.
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