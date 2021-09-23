Президент Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН поднял вопросы российской агрессии в Крыму и на Донбассе, покушения на его первого помощника Сергея Шефира, репрессий против крымских татар, нелегитимных выборов в Госдуму при участии жителей Крыма и ОРДЛО. Также в своей речи президент сравнил ООН с "супергероем на пенсии".

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Зеленский начал свою речь с сообщения о покушении на Шефира 22 сентября, в результате которого водитель помощника президента получил ранение.

"Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", – сказал Зеленский.

Он также говорил о почти 15 000 погибших в результате российской агрессии на Донбассе.

"Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости", – сказал президент.

В своей речи он напомнил, что ООН проигнорировала Крымскую платформу. По мнению Зеленского, это "какие-то новые, никем не одобренные принципы". Президент призвал страны ООН присоединиться к совместной декларации участников Крымской платформы.

"ООН долго слышит только критику... Сегодня ООН – как супергерой на пенсии, который забыл, что он может сделать", – сказал Зеленский, призвав организацию вспомнить о своих достижениях и усилить взаимодействие.

Также он пригласил РФ присоединиться к данной инициативе и перешел на русский язык, чтобы процитировать лидера страны-агрессора Владимира Путина.

"Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России", – сказал он.

Также Зеленский поднял тему нелегитимных выборов в Госдуму РФ, которые проходили в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, где людям незаконно раздавали российские паспорта.

Президент призвал ООН поспособствовать освобождению схваченного оккупантами Наримана Джелялова.

"Вот вам цена свободы слова, вот вам цена борьбы за свои права – права человека", – сказал он.

Во время визита в США Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море.

Зеленский также встретился в США с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Перед встречей турецкий лидер заявил с трибуны 76-й сессии Генассамблеи ООН, что Турция не признает временно оккупированный Крым российским.

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Оксана Житнюк

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