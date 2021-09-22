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Рада приняла закон об антисемитизме, против выступали Евросолидарность и Голос

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 13:26
Рада приняла закон об антисемитизме, против выступали Евросолидарность и Голос - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении антисемитизма, предложенный нардепом из Слуги народа Максимом Бужанским.

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"За" проголосовали 283 нардепа, "против" – шесть, "воздержались" 40.

Законопроект поддержали все фракции и депутатские группы Рады, кроме Евросолидарности и Голоса. Нардепы Евросолидарности Владимир Вятрович и Ирина Геращенко и нардеп из Голоса Соломия Бобровская настаивали, что принятие законопроекта позволит России использовать тему антисемитизма в пропаганде против Украины.

Согласно закону, антисемитизмом в Украине будет считаться "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним".

К его проявлениям, в числе прочих, отнесли отрицание факта преследования и уничтожения евреев во время Второй мировой войны, умышленное уничтожение зданий и культовых для евреев сооружений, призывы и оправдание убийства евреев, а также призывы к антисемитизму.

Документ предусматривает, что лицо, пострадавшее от проявлений антисемитизма, будет иметь право на возмещение морального и материального вреда, а виновные будут привлечены к гражданско-правовой и уголовной ответственности. Какое именно наказание в этом случае будет применяться, закон не уточняет.

Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа Владимир Вятрович Ирина Геращенко голос антисемитизм европейская солидарность Соломия Бобровская Максим Бужанский
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