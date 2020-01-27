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Генсек ООН: Антисемитизм в мире усиливается, это ведет к кризису

Генсек ООН: Антисемитизм в мире усиливается, это ведет к кризису - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)
27.01.2020, 23:15

Антониу Гутерреш предупредил, что усиливающаяся ненависть к евреям ведет к мировому кризису

Сегодня, 27 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал бороться с усилением антисемитизма по всему миру. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Выступая на памятном мероприятии по случаю 75-летия освобождения Освенцима в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Гутерриш подчеркнул, что усиливающаяся ненависть к евреям ведет к мировому кризису.

"Мы должны назвать этот феномен по имени", - сказал он, упомянув рост числа преступлений на почве антисемитизма в Европе.

В качестве примера подобного преступления Гутерреш назвал нападение на синагогу в немецком городе Галле, произошедшее в октябре 2019 года.

В лагере смерти Освенцим, созданном немецкими нацистами на территории оккупированной Польши, во время Второй мировой войны погибло более миллиона мужчин, женщин и детей, в основном евреев. Большинство были отравлены в газовых камерах или расстреляны. Многие погибли также от последствий тяжелой работы и истощения.

Освенцим был крупнейшим концентрационным лагерем во время Второй мировой войны. Сегодня он воспринимается многими как символ Холокоста. Узников Освенцима освободили 27 января 1945 года.

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