"Надо остановить зло". Зеленский выступил в Польше

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что мировой лидер должен противостоять ксенофобии, расизму и антисемитизму. Об этом он заявил, выступая перед экс-узниками концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше, передает пресс-служба главы государства.

"Я уверен, что сегодня это – задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества", - сказал он.

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Президент также назвал экс-узников концлагерей "невероятными, очень сильными и смелыми людьми". Он подчеркнул, что Холокост - ужасная трагедия еврейского народа, призвал помнить исторический урок и никогда не допустить его повторения.

Зеленский будет два дня находиться в Польше для участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

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