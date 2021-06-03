Рада одобрила в первом чтении закон об антисемитизме и его проявлениях: что в нем

Сегодня парламент утвердил в первом чтении законопроект № 5109 о предотвращении антисемитизма. Его инициатором стал народный депутат Слуги народа Максим Бужанский, за проект, содержащий всего пять статей, проголосовали 252 нардепа.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Согласно законопроекту антисемитизмом в Украине будет считаться "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним".

К его проявлениям, в числе прочих, отнесли отрицание факта преследования и уничтожения евреев во время Второй мировой войны, умышленное уничтожение зданий и культовых для евреев сооружений, призывы и оправдание убийства евреев, а также призывы к антисемитизму.

Документ предусматривает, что лицо, пострадавшее от проявлений антисемитизма, будет иметь право на возмещение морального и материального вреда, а виновных – будут привлечены к гражданско-правовой и уголовной ответственности. Правда, какое именно наказание в этом случае будет применяться, закон пока не уточняет.

Примечательно, что за принятие законопроекта проголосовали почти все партии – воздержались от голосования лишь представители Евросолидарности и Голоса.

В январе 2020 года генсек ООН призвал бороться с усилением антисемитизма по всему миру.

Читайте также: Зеленский: Украинцам не важно, еврей их президент, христианин и мусульманин

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.