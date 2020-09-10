Зеленский: Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин

Президент осудил антисемитские нападения в Умани и заверил, что власть делает все, чтобы защитить паломников

Президент Владимир Зеленский считает, что не был мишенью антисемитских высказываний ни во время избирательной кампании, ни после избрания президентом. Об этом он заявил в интервью The Jerusalim Post.

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"Украинцев не волнует, еврей их президент, христианин или мусульманин, пока он защищает интересы украинского народа", – заявил Зеленский.

Он отметил, что временные ограничения для паломников-хасидов в Умани были введены по запросу Израиля и согласованы на разных уровнях руководства обеих стран.

Президент выразил сожаление, что строгие меры карантина из-за пандемии коронавируса привели к неприятным последствиям для паломников. Несмотря на временные меры по борьбе с COVID-19, гостям из Израиля и со всего света будут всегда рады в Украине и в Умани, отметил он.

Зеленский осудил антисемитские нападения на хасидов в Умани и заверил, что государство тесно работает с местными властями и представителями еврейской общины, чтобы защитить паломников.

"Мы отвечаем на любую антисемитскую агрессию. По исследованию Pew Research Center в 2018 году, Украина – страна с самым низким уровнем антисемитизма в Восточной Европе", – заявил Зеленский.

22 августа стало известно, что Израиль просит Украину запретить в этом году паломничество в Умань на празднование Рош ха-Шана из-за пандемии COVID-19.

25 августа Украина существенно ограничила паломничество в Умань.

В ночь с 27 на 28 августа в Умани произошел конфликт между паломниками-хасидами и местными жителями, которые не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана.

Денис Юдин

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