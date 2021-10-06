Зеленский – Штайнмайеру: Запуск Северного потока-2 – эскалация угроз для Украины и Европы

Запуск Северного потока-2 означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру во время встречи в Киеве, передает Офис президента.

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Зеленский и Штайнмайер обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

"Запуск Северного потока-2 означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", – подчеркнул Зеленский.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский выразил надежду на поддержку Украины со стороны ФРГ, а также на развитие украино-германских отношений, после формирования в Германии новой парламентской коалиции.

10 сентября Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2.

27 сентября кандидат в канцлеры Олаф Шольц от СДПГ, победившей на парламентских выборах в Германии, выступил за сохранение транзита российского газа через Украину.

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Наталия Медведева

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