Реформа права вето в Совбезе ООН – Япония станет соавтором проекта

Япония станет соавтором резолюции ООН, которая может существенно изменить практику применения права вето в Совете Безопасности. Об этом сообщает Kyodo.

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Проект резолюции планируется представить государствам-членам ООН на следующей неделе. Ее инициатором является представительство Лихтенштейна.

Резолюция, как сообщается, предписывает созыв заседания Генеральной Ассамблеи ООН каждый раз, когда один из постоянных членов Совета Безопасности применяет право вето. Идея резолюции уже получила предварительную поддержку десятков стран, включая Соединенные Штаты.

Согласно заявлению главного секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, правительство страны готово активно поддержать резолюцию, чтобы побудить постоянных членов Совбеза "проявлять максимальную сдержанность в применении права вето".

Тема применения права вето в Совбезе ООН приобрела кризисный характер после того, как Россия в феврале наложила вето на резолюцию Совета Безопасности, которая требовала от Москвы немедленного прекращения нападения на Украину и вывода всех войск.

5 апреля президент Владимир Зеленский заявил на заседании Совбеза ООН, что Совет безопасности должен либо лишить страну-оккупанта Россию права вето, либо показать иную эффективность в установлении мира в Украине, либо самораспуститься.

Сергей Бережной

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