Реформа регламента Верховной Рады от Голоса: что предлагают

Ярослав Железняк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фракция Голос внесла в Верховную Раду законопроект 2034, содержащий "комплексную реформу парламента". Об этом сегодня рассказал депутат Ярослав Железняк на пресс-конференции.

Как следует из названия законопроекта, он призван создать "условия для качественного законотворческого процесса и профессионального парламентаризма".

По словам Железняка, основные положения законопроекта включают в себя:

- регламентация создания коалиции большинства;

- приведение регламента Верховной Рады в соответствие с Конституцией - например, предлагается прописать процедуру назначения правительства;

- запретить внесение в законопроекты поправок "с голоса";

- перевести Верховную Раду на электронный документооборот;

- сделать прозрачным процесс формирования повестки дня парламента, ограничить сроки работы Рады не точным временем, а выполнением повестки, предусмотреть перенос части повестки на следующий день;

- усложнить систему регистрации в сессионном зале с помощью использования сенсорной кнопки, чтобы невозможно было зарегистрировать депутата, отсутствующего на заседании.

Законопроект уже подан в Верховную Раду, но полный текст пока что отсутствует на сайте.