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У Вакарчука против, чтобы Зеленский сам создавал регуляторов

У Вакарчука против, чтобы Зеленский сам создавал регуляторов - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.09.2019, 06:21

Нардеп Александра Устинова отметила, что сейчас деятельность ГБР и НАБУ регулируется законами, поэтому Рада может 226 голосами внести любые изменения

Фракция Голос поддерживает закрепление статуса Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований в Конституции, но против предоставления президенту функции создания регуляторных органов.  Об этом в эфире Hromadske.ua заявила народный депутат от Голоса Александра Устинова.

По ее словам, сейчас деятельность ГБР и НАБУ регулируется исключительно законами, поэтому Верховная Рада может 226 голосами внести любые изменения по этим ведомствам или вообще их закрыть.

"Когда эти институты прописаны в Конституции, то для этого уже нужно больше голосов. Поэтому позиция нашей фракции была четкой - мы будем поддерживать внесение в Конституцию НАБУ и ГБР. Но мы хотели, чтобы вопрос по регуляторным органам, что президент имеет право их создавать, нужно вынести из этого пакета (законопроектов, - ред.). То есть, простите, мухи отдельно, котлеты отдельно", - сказала Устинова.

Она пояснила, что такие полномочия Голос не поддерживает.

Правящая партия Слуга народа отказалась рассматривать эти вопросы отдельно.

"За последние два дня голосований очень часто пакетным голосованием пытаются продать старое и новое, или те вещи, которые невозможно сопоставить", - отметила депутат.

По мнению Устиновой, яркий пример -  голосование за новое правительство, где были те, кого "искренне хотелось поддержать".

"Но был и бывший министр внутренних дел (Арсен Аваков, - ред.), например, с проваленной реформой МВД", - сказала она.

  • 29 августа сообщалось, что Аваков останется на этой должности как "переходный" министр протяжении полугода.

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Слуга народа Владимир Зеленский голос арсен аваков Александр Устинова
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