Реформа ВСУ. Как разграничат полномочия Минобороны и Генштаба

ВСУ (фото - Минобороны)

Реформирование украинской армии предусматривает четкое разграничение полномочий между всеми органами военного управления в системе применения Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью АрмияInform заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Колесник.

"В первую очередь, эта трансформация коснется разделения функций между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. Ведь по принципам НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должен осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными Силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее", - отметил Колесник.

По его словам, разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных Сил Украины должно состояться до конца 2020 года.

По его словам, главнокомандующий будет командовать Вооруженными Силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб.

"Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины будет подчиняться министру обороны", - уточнил Колесник.