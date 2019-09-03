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Реформа ВСУ. Как разграничат полномочия Минобороны и Генштаба

Реформа ВСУ. Как разграничат полномочия Минобороны и Генштаба - Фото
ВСУ (фото - Минобороны)
03.09.2019, 16:16

Заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник отметил, что реформа коснется разделения функций между Минобороны и Генштабом

Реформирование украинской армии предусматривает четкое разграничение полномочий между всеми органами военного управления в системе применения Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью АрмияInform заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Колесник.

"В первую очередь, эта трансформация коснется разделения функций между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. Ведь по принципам НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должен осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными Силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее", - отметил Колесник.

По его словам, разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных Сил Украины должно состояться до конца 2020 года.

По его словам, главнокомандующий будет командовать Вооруженными Силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб.

"Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины будет подчиняться министру обороны", - уточнил Колесник.

  • 1 августа сообщалось, что в Министерстве обороны намерены отказаться от фирм-аутсорсеров и самостоятельно нанимать поваров для обеспечения питанием военнослужащих Вооруженных Сил Украины.  
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ВСУ минобороны генштаб реформа игорь колесник
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