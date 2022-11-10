Режим Лукашенко объявил нацистским лозунг "Жыве Беларусь"

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко объявил нацистским лозунг "Жыве Беларусь". Об этом сообщает Радыё Свабода.

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Министерство внутренних дел Беларуси внесло в перечень запрещенной нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь" и ответ "Жыве". Это приветствие активно используют представители беларуской оппозиции.

Представители режима Лукашенко заявили, что этот лозунг – "коллаборационистское приветствие" и "символ 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС".

В постановлении МВД уточняется, что произнесению слов "Жыве Беларусь" сопутствует поднятие правой руки с распрямленной ладонью. В документе речь не говорится, будет ли считаться нацистским возглас без поднятой правой руки.

Как сообщается, инициатором запрета был провластный историк и депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. Он утверждает, что беларуское приветствие – калька с нацистского "Зиг хайль".

Автором лозунга "Жыве Беларусь" считается классик беларуской литературы Янка Купала. Эти слова есть в одном из его стихотворений, написанном в 1907 году.

Как отмечается, это приветствие еще до Первой мировой войны стало популярным среди национальной интеллигенции Беларуси.

Во время Второй мировой войны лозунг "Жыве Беларусь" использовали не только коллаборационисты, но и отряды советских партизан и подпольные типографии.

В советское время использовалась его трансформированная форма – "Да здравствует Советская Беларусь".

После прихода к власти Лукашенко лозунг перестал использоваться госучреждениями, но приобрел популярность среди сторонников оппозиции.

В 2020 году приветствие "Жыве Беларусь" звучало на одном из митингов сторонников Лукашенко.

В 2021 году МВД Беларуси заявило, что национальный беларуский бело-красно-белый флаг будет включен в список запрещенной символики.

Наталія Медведєва

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