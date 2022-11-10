UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Режим Лукашенко объявил нацистским лозунг "Жыве Беларусь"

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 13:46
Режим Лукашенко объявил нацистским лозунг
Протестующие в Минске (Иллюстративное фото: EPA)

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко объявил нацистским лозунг "Жыве Беларусь". Об этом сообщает Радыё Свабода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министерство внутренних дел Беларуси внесло в перечень запрещенной нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь" и ответ "Жыве". Это приветствие активно используют представители беларуской оппозиции.

Представители режима Лукашенко заявили, что этот лозунг – "коллаборационистское приветствие" и "символ 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС".

В постановлении МВД уточняется, что произнесению слов "Жыве Беларусь" сопутствует поднятие правой руки с распрямленной ладонью. В документе речь не говорится, будет ли считаться нацистским возглас без поднятой правой руки.

Как сообщается, инициатором запрета был провластный историк и депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. Он утверждает, что беларуское приветствие – калька с нацистского "Зиг хайль".

Автором лозунга "Жыве Беларусь" считается классик беларуской литературы Янка Купала. Эти слова есть в одном из его стихотворений, написанном в 1907 году.

Как отмечается, это приветствие еще до Первой мировой войны стало популярным среди национальной интеллигенции Беларуси.

Во время Второй мировой войны лозунг "Жыве Беларусь" использовали не только коллаборационисты, но и отряды советских партизан и подпольные типографии.

В советское время использовалась его трансформированная форма – "Да здравствует Советская Беларусь".

После прихода к власти Лукашенко лозунг перестал использоваться госучреждениями, но приобрел популярность среди сторонников оппозиции.

В 2020 году приветствие "Жыве Беларусь" звучало на одном из митингов сторонников Лукашенко.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь александр лукашенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 