Режим тишины проигнорирован. Враг вновь начал штурмовать Азовсталь – Генштаб

Сегодня, 9 мая, российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины, наибольшая активность – на Слобожанском и Донецком направлениях. Враг продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, а также, несмотря на обещание сохранять режим тишины, штурмует Азовсталь. Об это говорится в сводке Генштаба ВСУ по итогам 75 дня войны.

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На Волынском и Полесском направлениях – спокойно, наступления не было.

На Северском направлении на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ враг содержит наряды пограничной службы, укрепляет позиции вблизи госграницы Украины.

На Слобожанском направлении наступления не было, захватчики обороняются.

На Изюмском направлении оккупанты пополняют запасы для наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

На Северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Штурм Воеводовки удалось отразить, враг ушел на прежние позиции.

На Лиманском направлении захватчики пытаются с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

На Бахмутском направлении враг безуспешно вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник проводит перегруппировку войск.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг наращивает системы огневого поражения и противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении в Приднестровском регионе Молдовы обстановка без изменений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России изолируют район боевых действий и ведут разведку.

В Мариуполе, несмотря на объявленный режим тишины, противник возобновил обстрелы и штурм завода "Азовсталь".

На временно оккупированных территориях захватчики устроили празднование 9 мая, создавая картинку для пропагандистских СМИ России.

Противник несет потери – это сказывается на психологическом состоянии солдат, некоторые отказываются воевать.

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Яна Катасонова

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