В Киевской области нашли захоронение гражданских. Убиты выстрелом в голову

Вблизи пгт Макаров в Киевской области на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили троих мужчин.

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При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Досудебное расследование продолжается.

Прокуроры Киевской области продолжают документировать преступления военнослужащих РФ для привлечения их к ответственности.

2 мая в Калиновке под Киевом нашли захоронение мужчин со следами пыток – Офис генпрокурора.

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Роман Брыль

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