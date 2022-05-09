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В Киевской области нашли захоронение гражданских. Убиты выстрелом в голову

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 15:21
В Киевской области нашли захоронение гражданских. Убиты выстрелом в голову - Фото
Фото: Офис генпрокурора

Вблизи пгт Макаров в Киевской области на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.  

По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили троих мужчин. 

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При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.  

Досудебное расследование продолжается.  

Прокуроры Киевской области продолжают документировать преступления военнослужащих РФ для привлечения их к ответственности. 

В Киевской области нашли захоронение гражданских. Убиты выстрелом в голову

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Роман Брыль
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