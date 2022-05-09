В Киевской области нашли захоронение гражданских. Убиты выстрелом в голову
Вблизи пгт Макаров в Киевской области на обочине автодороги обнаружены захоронения трех гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили троих мужчин.
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При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Досудебное расследование продолжается.
Прокуроры Киевской области продолжают документировать преступления военнослужащих РФ для привлечения их к ответственности.
- 2 мая в Калиновке под Киевом нашли захоронение мужчин со следами пыток – Офис генпрокурора.
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