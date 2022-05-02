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В Калиновке под Киевом нашли захоронение мужчин со следами пыток – Офис генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 21:18
В Калиновке под Киевом нашли захоронение мужчин со следами пыток – Офис генпрокурора - Фото
Фото - Людмила Денисова:Telegram

В селе Калиновка Киевской области во время проведения следственных действий обнаружили несанкционированное захоронение мужчин со следами пыток. Офис генпрокурора документирует преступления российских военнослужащих, об этом сообщается в Telegram ведомства.

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"По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. Руки погибших были с сорванными ногтями и завязаны за спиной, на их телах обнаружены огнестрельные ранения", – сказано в сообщении.

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что продолжают документировать преступления российских оккупантов для привлечения к ответственности.

Фото – Офис генпрокурора
  • На территории Бучанского района Киевской области 29 апреля обнаружена яма с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили.
  • На спутниковых снимках от компании Planet обнаружено уже третье место массового захоронения вблизи блокадного Мариуполя, который уничтожили и частично оккупировали российские войска.

Читайте также: В Буче обнаружили три места массовых захоронений. Каждый день находят новые тела 

Яна Катасонова
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война захоронение Калиновка
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