В Калиновке под Киевом нашли захоронение мужчин со следами пыток – Офис генпрокурора
В селе Калиновка Киевской области во время проведения следственных действий обнаружили несанкционированное захоронение мужчин со следами пыток. Офис генпрокурора документирует преступления российских военнослужащих, об этом сообщается в Telegram ведомства.
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"По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. Руки погибших были с сорванными ногтями и завязаны за спиной, на их телах обнаружены огнестрельные ранения", – сказано в сообщении.
Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что продолжают документировать преступления российских оккупантов для привлечения к ответственности.
- На территории Бучанского района Киевской области 29 апреля обнаружена яма с телами трех мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили.
- На спутниковых снимках от компании Planet обнаружено уже третье место массового захоронения вблизи блокадного Мариуполя, который уничтожили и частично оккупировали российские войска.
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