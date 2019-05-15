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15.05.2019, 18:37

"Рекордсмен": в НАБУ назвали дело, дольше всех игнорируемое судом

"Рекордсмен": в НАБУ назвали дело, дольше всех игнорируемое судом - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Производство по факту хищений в Запорожгражданпроекте "висит" уже 25 месяцев

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"Рекордсменом" среди уже расследованных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой дел, которые не спешат рассматривать судьи, является производство по факту хищения имущества государственного проектного института Запорожгражданпроект. В течение 25 месяцев, прошедших с дня направления обвинительного акта в суд, не было даже подготовительного заседания. Ближайшие планы - июль 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди почти 200 дел, по которым детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительные акты или ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в судебные инстанции, каждое четвертое производство не рассматривается по существу.

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В Бюро констатируют, что интервал в 2-3 месяца для рассмотрения судами дел НАБУ и САП является постоянной практикой. Среди причин - загруженность судей, их отпуска или командировки.

По состоянию на конец апреля 2019 большинство решений по делам от НАБУ и САП - это утверждение соглашений о признании виновности или назначение наказания, в соответствии с которым лица не отправляют в места лишения свободы.

14 мая сообщалось, что на НАБУ 22 марта был наложен штраф за неисполнение решения суда по делу экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского

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Теги: коррупция, набу, сап
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