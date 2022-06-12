Репрессии, война, изоляция. Блинкен указал россиянам, куда их привел режим Путина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с национальным праздником, который отмечают там 12 июня. В своем обращении глава Госдепа указал на несоответствие между нынешней реальностью и стремлениями российского народа к свободе, демократии и уничтожению барьеров, существовавших в 1990 году (когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР).

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"Граждане России, как и люди во всём мире, заслуживают возможности жить без репрессий и осуществлять свои права человека и основные свободы, не опасаясь возмездия. Это включает в себя возможность высказывать своё мнение и мирно участвовать в гражданской и политической деятельности в своей стране. К сожалению, это не является реальностью в сегодняшней России", — говорится в поздравлении Блинкена.

Госсекретарь США указал, что кремлевские репрессии против собственного населения и независимых медиа происходят на фоне "неспровоцированной и неоправданной войны против суверенного соседнего государства".

Война с Украиной привела к международной изоляции России и лишает российских граждан возможности строить лучшее будущее в гармонии со своими соседями, сказал Блинкен. "Эта изоляция не является неизбежной; она стала результатом решений российского руководства", — заявил он.

Блинкен пожелал россиянам мирного и открытого будущего.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с так называемым Днем России и заверил его в полной поддержке "справедливого дела" РФ.

Андрей Водяный

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