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Ким Чен Ын поздравил Путина и заявил о полной поддержке "справедливого дела" России

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 18:16
Ким Чен Ын поздравил Путина и заявил о полной поддержке
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын поздравил российского диктатора Владимира Путина с так называемым Днем России и заверил его в полной поддержке "справедливого дела" РФ. Об этом сообщает информагентство КНДР ЦТАК.

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Сообщается, что Ким Чен Ын отправил Путину телеграмму с "теплыми поздравлениями" по случаю так называемого Дня России.

Северокорейскому диктатору кажется, что под руководством Путина россияне достигают "больших успехов", а "дело" российского диктатора он назвал "справедливым". Ким Чен Ын не уточнил, подразумевает ли он под этим полномасштабное вторжение РФ в Украину. Руководство КНДР публично не поддерживало войну России против Украины, однако 2 марта, когда Генассамблея ООН подавляющим большинством проголосовала за осуждение вторжения, КНДР голосовала против. Компанию ей составили Россия, Беларусь, Сирия и Эритрея.

"Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав для развития страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", – заявил Ким Чен Ын.

Путину он пожелал крепкого здоровья, а россиянам – благополучия и процветания.

Северокорейский диктатор также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений КНДР и РФ.

Помимо северокорейского диктатора, с так называемым Днем России Путина также поздравил беларуский диктатор Александр Лукашенко. Западные страны от поздравлений воздержались, однако министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сделал это своеобразно – он пожелал россиянам проиграть войну: "Сегодня Россия отмечает День России: желаю поражения в агрессивной войне против Украины". 

Читайте также: Стиралка, унитаз, санкции. Украинская разведка поздравила РФ с "Днем позора и унижения"

Оксана Житнюк
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владимир путин ким чен ын день россии
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