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27.06.2019, 12:25

Решение КСУ не освобождает подозреваемых в госизмене - Шаптала

Решение КСУ не освобождает подозреваемых в госизмене - Шаптала - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Глава КСУ разъяснила детали решения по статье о преступлениях против государства

Признание Конституционным судом неконституционной части 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса не приведет к массовому освобождению подозреваемых в госизмене, терроризме и препятствовании ВСУ. Об этом заявила председатель КСУ Наталья Шаптала, сообщает Укринформ.

Она добавила, что суд отменил пятую часть статьи 176, однако в этой статье УК есть еще четыре части, которые предусматривают, что при избрании меры пресечения суд должен принять мотивированное решение. Они остаются в силе, и теперь суд, прежде чем избрать меру пресечения, должен определить, действительно ли преступление имело место.

25 июня КСУ признал не соответствующим Конституции Украины положение ч. 5 ст. 176 Уголовного-процессуального кодекса, согласно которому к лицу, подозреваемому в терроризме, может быть применен в качестве меры пресечения только арест (содержание в СИЗО). Одно из обращений в суд по этому вопросу написала депутат Надежда Савченко

Генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведет к освобождению около тысячи подозреваемых.

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Теги: конституционный суд, Наталья Шаптала, госизмена, терроризм
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