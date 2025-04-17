Reuters: РФ хочет использовать захваченную американскую компанию для кормления своей армии

Компанию "Главпродукт", которая принадлежит американскому Universal Beverage бизнесмена Леонида Смирнова, "национализировали" в октябре 2024 года

Реклама службы в российской армии в Москве (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Россия планирует конфисковать компанию изготовителя консервов "Главпродукт" и передать ее под государственный контроль для поставки продовольствия оккупационной армии, что потенциально угрожает потеплению отношений между США и РФ. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документ, с которым ознакомилась редакция.

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Главпродукт, который принадлежит американской компании Universal Beverage бизнесмена Леонида Смирнова, передали во "временное управление" российскому Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) в октябре 2024 года. Он стал единственной "национализированной" Россией компанией, которая связана с США.

Reuters ознакомилось с письмом, где говорится, что Росимущество назначило нового гендиректора Главпродукта и сделало это по представлению производителя пищевых продуктов "Дружба народов".

Согласно собственному пресс-релизу, Дружба народов была единственным поставщиком Росгвардии на 2019-й – 2020 год. Ее неофициально связывают с агрохолдингом бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева.

Уже новое руководство Главпродукта написало генеральному прокурору России письмо, где назвало захват компании необходимым для обеспечения стабильного производства, в частности для будущих поставок Росгвардии и Министерству обороны РФ.

Неназванный собеседник журналистов, который знаком с ситуацией, рассказал, что Главпродукт раньше не занимался поставками для российской армии.

Главпродукт – популярный в России производитель консервов, в том числе тушенки.

В апреле 2023 года Россия передала во временное государственное управление компании энергетических компаний из Финляндии и Германии Fortum Oyj и Uniper SE соответственно.

В июле потеряли активы в России компании Danone и Carlsberg.