Reuters: Росія планує використати захоплену американську компанію для годування своєї армії

Компанію "Главпродукт", що належить американській Universal Beverage бізнесмена Леоніда Смирнова, "націоналізували" у жовтні 2024 року

Реклама служби у російській армії у Москві (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Росія планує конфіскувати компанію виробника консервів "Главпродукт" та передати її під державний контроль для постачання продовольства окупаційній армії, що потенційно загрожує потеплінню відносин між США та РФ. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ, з яким ознайомилась редакція.

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Главпродукт, який належить американській компанії Universal Beverage бізнесмена Леоніда Смирнова, передали в "тимчасове управління" російському Федеральному агентству з управління державним майном (Росмайно) у жовтні 2024 року. Він став єдиною "націоналізованою" Росією компанією, що пов'язана зі США.

Reuters ознайомилось із листом, де зазначено, що Росмайно призначило нового гендиректора Главпродукту і зробило це за поданням виробника харчових продуктів "Дружба народів".

Згідно з власним пресрелізом, Дружба народів була єдиним постачальником Росгвардії на 2019-й – 2020 рік. Її неофіційно пов'язують з агрохолдингом колишнього міністра сільського господарства Росії Олександра Ткачова.

Вже нове керівництво Главпродукту написало генеральному прокурору Росії листа, де назвало захоплення компанії необхідним для забезпечення стабільного виробництва, зокрема для майбутніх постачань Росгвардії та Міністерству оборони РФ.

Неназваний співрозмовник журналістів, який знайомий із ситуацією, розповів, що Главпродукт раніше не займався постачаннями для російської армії.

Главпродукт – популярний у Росії виробник консервів, зокрема тушкованки.

У квітні 2023 року Росія передала у тимчасове державне управління компанії енергетичних компаній із Фінляндії та Німеччини Fortum Oyj та Uniper SE відповідно.

У липні втратили активи в Росії компанії Danone і Carlsberg.